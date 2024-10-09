Суд отклонил просьбу президента Грузии о приостановке действия закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента страны Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона «О прозрачности иностранного влияния» на время рассмотрения иска в суде. Это следует из постановления, размещенного на сайте суда 9 октября.

«Не согласиться с ходатайством истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения (суда. — Ред.) по делу», — говорится в тексте постановления.

В суде не увидели оснований для временного приостановления действия закона, а также нашли неубедительными и безосновательными доводы Зурабишвили о возможном срыве интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.

Также президент настаивала на том, что закон нарушает право организаций на защиту конфиденциальной информации, может привести к нарушению деятельности бизнеса из-за длительного мониторинга минюстом Грузии, спровоцирует регулярные штрафы, из-за чего компании будут вынуждены подать заявление о самоликвидации.

Помимо этого, Зурабишвили аргументировала необходимость приостановки действия закона большой производственной нагрузкой, которая после его принятия легла на организации.

О том, что президент Грузии подала иск в отношении закона «О прозрачности иностранного влияния» в Конституционный суд, стало известно 15 июля. В иске говорится, что закон противоречит 78-ой статье грузинской конституции, которая подразумевает, что власти должны делать всё возможное для интеграции страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Зурабишвили требует приостановления его действия и окончательного упразднения.

Закон об иноагентах был принят 14 мая. Президент Грузии наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции страны в ЕС. Также в процесс принятия закона в парламенте сопровождался серией протестов.

После принятия закона США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения.

В прошлом году Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила закон, но импичмент не состоялся, так как за это проголосовали только 86 депутатов парламента. Суд признал, что президент своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, осуществив представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства.