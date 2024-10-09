Синоптик предупредила о похолодании в Москве на следующей неделе

Температура в Москве в конце следующей недели может опуститься до 0 градусов. Об этом в среду, 9 октября, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости».

Она обратила внимание на то, что в начале следующей недели характер погоды останется практически неизменным: атмосферное давление останется повышенным, также не исключены кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха будет +2...+7 градусов, а максимальная — +7...+12 градусов. По ее словам, температурный режим всё равно останется выше климатической нормы, но незначительно: всего на один градус.

При этом к концу недели температура будет понижаться в связи с сезонными изменениями погоды.

«<…> Мы ожидаем, что в Москве минимальная температура будет 0...+5 градусов, а максимальная — +5...+10 градусов, временами небольшой, кратковременный дождь», — заключила Позднякова.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон, из-за которого в столице стоит мрачная погода и идут дожди, постепенно уходит на восток. Он уточнил, что такая температура, которая ожидается в среду и четверг, является нормой для этого времени года.