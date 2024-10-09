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Вильфанд спрогнозировал улучшение погоды в Москве в связи с уходом циклона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Циклон, из-за которого в столице стоит мрачная погода и идут дожди, постепенно уходит на восток. Об этом 9 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Постепенно осадки будут прекращаться, ночью они будут совсем небольшими. Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходят на восток», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в среду погода в столице будет преимущественно без осадков, однако температура воздуха сильно понизится. В ночное время она будет не больше +6 градусов, а в области опустится до +2.

Уточняется, что ночью в четверг температура составит ноль градусов в области, а в самой Москве прогнозируется температура +3...+5 градусов. Днем будет солнечно и без осадков, температура поднимется до +10 градусов.

Вильфанд добавил, что такая температура, которая ожидается в среду и четверг, является нормой для этого времени года.

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Ранее в тот же день синоптики спрогнозировали облачную погоду и +8 градусов в Москве в среду с возможным небольшим дождем. Ночью температура опустится до +3.

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