Синоптики спрогнозировали облачную погоду и +8 градусов в Москве 9 октября
Облачно с прояснениями, по области временами небольшой дождь и до +8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 9 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться от +6 до +8 градусов, а ночью опустится до +3.
В Московской области днем температура составит от +4 до +9 градусов, ночью может снизиться до нуля.
Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.
Ранее, 8 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что вероятность первого снега в Москве во второй половине октября высока. По словам специалиста, сейчас циклон, который назвали «Кассандрой», даст снегопады в районе Кирова, Перми. Москву это обойдет стороной. Но потом столичный регион ждет достаточно продолжительный период, когда в погоде будет преобладать высокое давление.