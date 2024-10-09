Орбан заявил о риске распада Шенгена и миграционном кризисе в ЕС

Перед странами Евросоюза (ЕС) в настоящее время стоит множество угроз — в частности, миграционный кризис в ЕС находится на таком высоком уровне, который может привести к распаду Шенгенской зоны. Об этом 9 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на сессии в Европарламенте (ЕП) в Страсбурге.

«Миграционный кризис сейчас находится на уровне, которого мы не видели с 2015 года. Перед ЕС стоит множество угроз. Шенген рискует развалиться. Тем временем Европа теряет конкурентоспособность. Как сказал [экс-премьер-министр Италии] Марио Драги [в своем отчете], Европа приближается к медленной агонии», — отметил политик. Трансляция велась на сайте ЕП.

Орбан напомнил, что аналогичное предупреждение сделал и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что Европа может погибнуть из-за ситуации на рынках. В связи с этим Венгрия, которая с 1 июля стала страной — председателем в Совете ЕС, хочет стать родоначальницей изменений в сообществе.

«Задачи у председательства не только административного характера. На венгерском председательстве лежит также и политическая ответственность. Наш союз должен измениться. И Венгрия как председательница хочет стать катализатором этих изменений. Но решения для этого должны приниматься институтами ЕС и странами — членами ЕС, а не венгерским председательством. Мы будем поднимать разные вопросы и выдвигать предложения для мирного процветания Европы», — подчеркнул Орбан.

Он добавил, что в Европе уже много лет наблюдается миграционное давление, особенно сильно оно в тех странах, которые имеют внешнюю границу ЕС.

«Мы должны защищать внешние границы ЕС. Мы должны впускать в ЕС только тех, кто заранее получил разрешение на въезд. Любое другое решение — иллюзия. Европейская система предоставления убежища не работает. Незаконная миграция ведет к антисемитизму, насилию против женщин и росту гомофобии», — указал политик.

До этого, 4 октября, 14 из 27 государств — членов ЕС подписали документ с призывом к Европейской комиссии (ЕК) ужесточить правила по возвращению нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Также письмо подписали три страны, не входящие в ЕС, но участвующие в Шенгенском соглашении: Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Ранее, 2 октября, Орбан пригрозил Брюсселю перевезти всех мигрантов на главную площадь города. По его словам, если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать Венгрию за защиту границ ЕС, они смогут получить желаемое.

Член бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Александр Тром 26 сентября заявил, что Германии нужна передышка от миграции. По его словам, за 2,5 года в страну приехало 2 млн человек. Политик отметил, что такая тенденция ведет к «перегрузке страны».