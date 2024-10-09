Реклама
Прямой эфир
Армия
Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО
Происшествия
В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
Мир
Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ
Мир
Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной
Общество
В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита
Общество
В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд
Мир
Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»
Политика
Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии
Армия
Бойцы группировки «Юг» зачищают от ВСУ населенные пункты на северском направлении
Авто
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Общество
МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Армия
Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области
Мир
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности
Мир
Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ
Мир
Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок
Мир
Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике

Орбан заявил о риске распада Шенгена и миграционном кризисе в ЕС

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перед странами Евросоюза (ЕС) в настоящее время стоит множество угроз — в частности, миграционный кризис в ЕС находится на таком высоком уровне, который может привести к распаду Шенгенской зоны. Об этом 9 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на сессии в Европарламенте (ЕП) в Страсбурге.

«Миграционный кризис сейчас находится на уровне, которого мы не видели с 2015 года. Перед ЕС стоит множество угроз. Шенген рискует развалиться. Тем временем Европа теряет конкурентоспособность. Как сказал [экс-премьер-министр Италии] Марио Драги [в своем отчете], Европа приближается к медленной агонии», — отметил политик. Трансляция велась на сайте ЕП.

Орбан напомнил, что аналогичное предупреждение сделал и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что Европа может погибнуть из-за ситуации на рынках. В связи с этим Венгрия, которая с 1 июля стала страной — председателем в Совете ЕС, хочет стать родоначальницей изменений в сообществе.

«Задачи у председательства не только административного характера. На венгерском председательстве лежит также и политическая ответственность. Наш союз должен измениться. И Венгрия как председательница хочет стать катализатором этих изменений. Но решения для этого должны приниматься институтами ЕС и странами — членами ЕС, а не венгерским председательством. Мы будем поднимать разные вопросы и выдвигать предложения для мирного процветания Европы», — подчеркнул Орбан.

Он добавил, что в Европе уже много лет наблюдается миграционное давление, особенно сильно оно в тех странах, которые имеют внешнюю границу ЕС.

«Мы должны защищать внешние границы ЕС. Мы должны впускать в ЕС только тех, кто заранее получил разрешение на въезд. Любое другое решение — иллюзия. Европейская система предоставления убежища не работает. Незаконная миграция ведет к антисемитизму, насилию против женщин и росту гомофобии», — указал политик.

Венгрия стала страной-председателем Совета ЕС. Что это значит

До этого, 4 октября, 14 из 27 государств — членов ЕС подписали документ с призывом к Европейской комиссии (ЕК) ужесточить правила по возвращению нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Также письмо подписали три страны, не входящие в ЕС, но участвующие в Шенгенском соглашении: Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Ранее, 2 октября, Орбан пригрозил Брюсселю перевезти всех мигрантов на главную площадь города. По его словам, если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать Венгрию за защиту границ ЕС, они смогут получить желаемое.

Член бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Александр Тром 26 сентября заявил, что Германии нужна передышка от миграции. По его словам, за 2,5 года в страну приехало 2 млн человек. Политик отметил, что такая тенденция ведет к «перегрузке страны».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024