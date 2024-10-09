Российским представителям США не выдали визы для участия в заседании ГА ООН

Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании Генассамблеи ООН. Об этом 9 октября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия делегации РФ в неделе высокого уровня 79-й сессии ГА ООН.

«Сейчас начал работу первый комитет Генеральной Ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что [это] абсолютно неприемлемо», — заявил Вершинин.

Он также заявил, что РФ говорит о необходимости запуска арбитражного процесса, который предусмотрен положениями соглашения между США и ООН.

Вершинин уточнил, что подобная ситуация возникает не впервые.

Ранее, 29 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что США не выдали визу делегату из РФ для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

До этого, 29 января, главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев сообщил, что США отказали в выдаче визы главе российской делегации, специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову. Он намеревался участвовать в заключительной сессии специального комитета ООН по разработке конвенции в борьбе с преступностью с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ноябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Тогда французская сторона не выдала визы представителям российской делегации.