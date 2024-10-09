Предпринимателей на Дальнем Востоке обвинили в контрабанде бивней мамонта

На Дальнем Востоке двое предпринимателей обвиняются в контрабанде бивней мамонта за рубеж. Об этом в среду, 9 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Предприниматели скупали на территории Якутии и Чукотского автономного округа бивни без правоустанавливающих документов. Злоумышленники придавали видимость законности получению ископаемых и оформляли нужные для экспорта документы. В результате их действий было вывезено около 16 т бивней, а также их фрагментов, стоимость которых составила более 113 млн рублей.

«В настоящее время уголовное дело о 17 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда»), направлено дальневосточному транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения», — уточнила Волк.

Ранее, 27 августа, новороссийские сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли попытку вывоза костей древнего носорога. Уточняется, что 41-летний мужчина попытался отправить три посылки с деривативами животного в Германию. Экспертиза установила, что эти останки принадлежат древнему шерстистому носорогу — современнику мамонтов. Дериваты являются культурными ценностями, и на их вывоз необходимо разрешение Минкультуры.