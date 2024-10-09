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Мишустин указал на растущие авиаперевозки быстрее ожидаемых объемов

Мишустин: число авиаперевозок растет быстрее ожидаемого
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Авиаперевозки в России активно растут, во многом быстрее ожидаемого. Об этом 9 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

«В целом авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий. Активно восстанавливаются международные линии», — сказал премьер-министр.

При этом Мишустин указал на то, что приоритет России — развитие внутренних перевозок прежде всего для туристических поездок по стране.

Важными направлениями авиасообщения премьер-министр назвал Дальний Восток и Калининград, доступность полетов обеспечивается за счет действия «плоских» тарифов «Аэрофлота», которые предполагают специальные фиксированные цены для перелетов экономклассом из Москвы.

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С 17 сентября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы между Москвой и Денпасаром (остров Бали, Индонезия). Перелеты выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350.

До этого, 12 сентября, вице-президент департамента по развитию туризма самого северного эмирата ОАЭ — Рас-эль-Хайма — Иад Расбей сообщил, что планируется запуск прямых рейсов из Москвы.

В июле сообщалось, что Мьянма рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения с Москвой в случае увеличения туристического потока.

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