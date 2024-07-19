В Мьянме допустили запуск прямого авиасообщения с Москвой

Мьянма рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения с Москвой в случае увеличения турпотока, выяснили «Известия» в аппарате премьер-министра страны.

«Ранее планировали запустить прямые рейсы в Москву. Но на тот момент было очень мало туристов, поэтому остановились на Новосибирске. Если приток туристов увеличится, то обсуждение запуска прямого сообщения с Москвой возобновится», — сказали в офисе премьер-министра.

Сейчас компания Myanmar Airways International выполняет рейсы два раза в неделю по направлению Новосибирск – Мандалай – Янгон и обратно.

Для россиян в Мьянме действует безвизовый режим на 30 дней в рамках пилотного проекта, который запустили летом 2023 года. С 1 июля 2024 года его продлили до 30 июня 2025-го. При этом предстоящей осенью визовый режим могут отменить полностью, об этом заявлял замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Соглашение планируется подписать на Восточном экономическом форуме в сентябре.

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Секрет Бирмы: Мьянма готова рассмотреть запуск прямых рейсов из Москвы