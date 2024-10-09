В РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка, которая окажет влияние на Землю в пятницу (11 октября). Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Утром 9 октября на Солнце произошла новая вспышка класса Х. Ее абсолютный балл был не очень высоким (Х1.8).
«Плазма выброшена точно по линии Солнце – Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пятно на севере Солнца, на котором произошла вспышка, может в будущем вызывать супер-вспышки.
Ранее, 4 октября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что легче помогает перенести магнитные бури соблюдение режима сна (не менее восьми часов), теплые ванны для ног, гимнастика и контрастный душ. Отмечалось, что стоит также поддерживать водный баланс и следить за питанием.