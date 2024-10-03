Магнитные бури устроят встряску метеозависимым: когда неблагоприятные дни в октябре

Мощная магнитная буря обрушится на Землю уже вечером 3 октября и продлится два дня, высока вероятность появления полярных сияний. В целом геомагнитная активность в октябре несколько снизится по сравнению с бурным сентябрем. Несмотря на это, метеозависимые люди всё же могут столкнуться с некоторыми неблагоприятными днями. Так, по предварительному прогнозу ученых, во второй месяц осени ожидаются как минимум три магнитные бури. Подробнее о том, когда произойдут вспышки на Солнце и какое влияние они окажут на человека, — в материале «Известий».

Магнитные бури: как возникают, природа явления

Магнитные бури представляют собой возмущения геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они наблюдаются одновременно на всей Земле. Данное явление считается одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

В периоды повышенной активности Солнца, особенно при вспышках на нем, происходят значительные выбросы солнечного вещества в открытый космос. Частично выброс за период от одного до трех дней достигает земной атмосферы. Такой поток возмущает магнитное поле Земли, меняя его характеристики. При резких и значительных изменениях активности Солнца происходят соответствующие скачкообразные изменения и в магнитном поле нашей планеты — это и есть магнитные бури. Причем заметнее всего эффект возмущений оказывается в районе магнитных полюсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития, в среднем фаза нарастания возмущения составляет около семи часов, а «успокаивается» магнитосфера до трех суток. Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет четкую корреляцию с 11-летним циклом солнечной активности. В среднем бывает около 50 солнечных штормов в год.

Диетолог призвала отказаться от фастфуда во время магнитной бури

Мощность магнитных бурь измеряется разными индексами. Так, в научной среде больше распространена шкала Dst, которая рассчитывается с помощью специальных приборов, установленных на магнитном экваторе Земли. По схожим датчикам определяют и К-индекс, который выражается в баллах от 0 до 9. Для обычных людей привычнее пятибалльный индекс G, где каждый из уровней обозначает степень интенсивности. Данная шкала была введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ноябре 1999 года.

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

G1 — незначительные магнитные бури, которые происходят 1700 раз за 11-летний цикл. Как правило, они не оказывают особого влияния на электросети и работу электронных приборов. Также могут не ощущаться людьми.

G2 — умеренные, 660 раз за цикл. В некоторых случаях, подобные бури могут вызвать перепады напряжения и стать причиной повреждения трансформаторов на северной части полушария. Они могут повлиять на движение космических аппаратов и на полярные сияния.

G3 — сильные, примерно 200 за цикл. Напрямую воздействуют на энергосистемы и вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. В этом случае полярные сияния возникают ближе к экватору.

G4- тяжелые, которые могут случаться около 100 раз за цикл. При подобном уровне наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Создаются электрические токи в трубопроводах, ухудшается спутниковая навигация и радиосвязь. Стать свидетелями полярного сияния могут даже жители Краснодарского края.

G5 — экстремально сильные, происходящие до четырех раз за цикл. Магнитные бури такого уровня могут вызвать проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Полярные сияния могут возникнуть в субтропиках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К слову, сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл G5, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка зимой 2023 года мощностью G3.

Геомагнитная буря в октябре 2024: график сила

В России составлением прогнозов занимается Физический институт Российской академии наук (ФИАН), а в США — Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Как отмечают эксперты, прогнозирование магнитных бурь считается сложным процессом, который включает в себя наблюдение за солнечной активностью и мониторинг изменений в магнитном поле Земли. Ученые используют множество инструментов, чтобы прогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Одним из основных считается мониторинг солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, они порождают заряженные частицы, которые движутся в направлении Земли. Космические аппараты могут наблюдать за этими событиями и предупреждать о возможных последствиях.

Другим инструментом для прогнозирования магнитных бурь является мониторинг магнитного поля Земли.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Ученые используют математические модели, которые позволяют прогнозировать взаимодействие заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Сейчас всё больше компаний и организаций работают над разработкой новых технологий, которые могут быть устойчивы к солнечным штормам. Например, некоторые авиакомпании создают новые системы навигации, чтобы избежать проблем, связанных с возмущениями магнитного поля.

Ученый оценил влияние магнитных бурь на здоровье человека

Наталья Балан фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» отмечает, что на рост числа магнитных бурь влияет сезонный фактор. Чаще всего они случаются весной и осенью.

Согласно прогнозу магнитных бурь на октябрь 2024 года от специалистов Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований Российской академий наук (ИКИ и ИСКЗФ РАН), месяц будет относительно спокойным. Первый солнечный шторм попадает на 3 октября и продлится два дня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Интенсивность вспышек составит всего три балла, что является самым незначительным возмущением в этом месяце. Однако высокая вероятность полярных сияний сохраняется.

Следующий скачок будет немного сильнее предыдущего и составит примерно четыре балла. Подобная магнитная буря ожидается с 10–11 октября и по 12–13 октября. Третье возмущение произойдет ближе к концу месяца, с 22 по 24 октября. Интенсивность ударов будет составлять четыре балла. Далее шторм снизит мощность до трех баллов и продлится до 26 октября

Исследователи предупреждают, что данные возмущения смогут ощутить метеозависимые люди с ослабленным здоровьем и иммунитетом. Им рекомендуется составлять календари магнитных бурь вперед и вести предупреждающий симптоматику образ жизни. Отметим, что точно спрогнозировать даты магнитных бурь нельзя, поэтому они могут корректироваться по мере приближения этих дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Магнитные бури в октябре 2024 года: влияние на человека

Магнитные бури могут сказываться на многих аспектах в жизни человека. Особое внимание ученые уделяют исследованиям об изменении здоровья на фоне геомагнитной активности. На сегодняшний день науке известно, что каждый третий взрослый так или иначе реагирует на резкие погодные изменения: при этом у женщин состояние меняется чаще, чем у мужчин.

Согласно наблюдениям доцента кафедры физической культуры ГУУ Ирины Меркуловой, людей, ощущающих дискомфорт от колебаний погоды, магнитных бурь и активности Солнца, становится всё больше. Их называют метеочувствительными.

Врач дала рекомендации по поведению во время магнитных бурь

Согласно определению Большого Энциклопедического словаря, метеочувствительность представляет собой ухудшение самочувствия и состояния здоровья человека, обусловленное воздействием метеорологических явлений. К важным природным факторам относятся, в первую очередь такие, которые воздействуют на тепловой режим и баланс жидкости в организме; также сюда причисляются атмосферное давление и аэрозоли (смог).

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

— Как видно из определения, ни слова нет о том, каким образом страдают люди от прохождения атмосферных фронтов, скачков температуры, влажности, давления и т.д. Это говорит, что и сейчас довольно многие исследователи упорно склоняются к тому, чтобы считать метеочувствительность не собственно болезнью, а, скорее, резкой реакцией организма на определенные раздражители, которые появляются при различных метеорологических условиях. То есть речь идет в первую очередь о физической уязвимости, о недостаточной способности организма адаптироваться к погодным изменениям, — считает эксперт.

Невролог, кандидат медицинских наук «Московские центры МРТ» Евгений Пахомов считает научно необоснованной теорию влияния магнитных бурь на здоровье человека. По его словам, человечество постоянно живет в условиях меняющейся магнитосферы. Так, например, при МРТ на организм воздействует намного более сильное магнитное поле, не причиняя никакого вреда организму. Плохое самочувствие во время магнитных бурь — это во многом результат ипохондрии и самовнушения, уверен врач

— Важно помнить, что основным адаптивным органом приспособления человека к внешней среде и к внутренней является вегетативная нервная система. Эта система регулирует деятельность сосудов сердца, дыхания, органов пищеварения, суставов, мышц и даже самой нервной системы, эндокринной системы, — то есть всё практически находится под ее контролем. И только ее дисбаланс может привести к тому, что какие-то факторы погодных условий, например солнечные бури, повлияют на наше самочувствие и здоровье, — объясняет врач.

Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg

Несмотря на научные противоречия, Наталья Балан напомнила об общих симптомах, которые могут возникать в периоды магнитных бурь. Фельдшер еще раз подчеркивает, что может наблюдаться ухудшение настроения, упадок сил, головная боль, нарушения сна, депрессивное состояние и скачки артериального давления. Также у пожилых людей возникают боли в суставах и обострения хронических заболеваний. Даже люди без особых проблем со здоровьем могут стать рассеянными, более склонными к конфликтам и беспокойству.