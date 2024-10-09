Российские туристы пострадали в ДТП в Турции: что известно

В курортном городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 туристами из России. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий». Инцидент произошел из-за того, что водитель транспортного средства якобы не справился с управлением. Подробности случившегося — в материале издания.

ДТП в Турции 8 октября: что известно

В ночь на 8 октября в Турции случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы. Авария произошла в турецком городе Фетхие, находящемся на юго-западе страны.

Транспортное средство с 11 российскими туристами двигалось из отеля в аэропорт Даламана. Источник «Известий» уточнил, что водитель якобы не справился с управлением, вследствие чего автобус перевернулся.

Издание «78» со ссылкой на источник сообщает, что пассажиров изначально испугал дерзкий стиль водителя, управлявшего микроавтобусом. Во время одного из маневров мужчина пытался избежать столкновения с деревом, и автобус завалился на бок, перевернувшись несколько раз.

Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey

На место ДТП быстро приехали сотрудники, готовые оказать скорую медицинскую помощь и осмотреть пострадавших.

ДТП в Турции 8 октября: пострадавшие

После столкновения путешественники выбрались из автобуса и расположились прямо на асфальте, у многих были кровоточащие раны. Меньше всех пострадали те, кто сидел спереди. Они улетели в Россию в тот же день. Пассажиры, получившие серьезные травмы и переломы, были отправлены в местную больницу.

По прибытии в Россию один из туристов попал в отделение реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Супруга пострадавшего Елена Буланенкова рассказала, что, по предварительным данным, выжили все пассажиры.

Сама женщина в момент ДТП дремала: «Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — поделилась она. В беседе с изданием женщина подчеркнула, что авария произошла около 03:50 по местному времени (совпадает с мск).

ДТП в городе Фатихе с российскими туристами. 8 октября 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще одним пострадавшим оказался Павел Большаков, который также обратился в больницу по возвращении в Россию со множественными ссадинами и переломом.

«У меня спина и плечи полностью в ссадинах, сломана какая-то косточка на стопе. Удар сильный был, — поделился он. — Турецкие медики осматривали туристов поверхностно и делали всё, чтобы как можно скорее от них «избавиться».

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ДТП в Анталье 5 октября

Ранее, 5 октября, в турецкой Анталье произошло столкновение двух автобусов, в результате которого 12 человек получили ранения.

Один из автобусов перевозил исключительно граждан России, которые прибыли в Турцию из Екатеринбурга. Двое российских граждан получили травмы, им были оказаны помощь на месте происшествия и последующая госпитализация.

По сообщениям турецких СМИ, авария произошла на трассе D400. Водитель микроавтобуса, следовавшего рейсом Анталья – Аланья, не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в другое, стоявшее на обочине и подвозившее туристов в отель.

Последствия столкновения автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья. 5 октября 2024 года Фото: IHA

ДТП в Египте 15 сентября

В ДТП на трассе Суэц – Каир в Египте пострадал 21 турист из России. Об этом 15 сентября сообщило египетское издание Cairo24 со ссылкой на источник. В автобусе на момент происшествия находились 43 иностранных туриста.

«Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса», — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.

Микроавтобус следовал в Каир из Шарм-эш-Шейха и перевернулся на трассе неподалеку от провинции Суэц. Авария могла произойти ввиду лопнувшей шины, превышения скорости или из-за того, что водитель не справился с управлением.