Российские туристы пострадали в ДТП в Турции: что известно

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Мир
В США пообещали приложить усилия для прекращения войн после инаугурации Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Мир
Премьер Франции указал на рекордно большой государственный долг страны
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Мир
Кандидат в шефы Пентагона пообещал пересмотреть цели США по Ближнему Востоку
Общество
ФСБ задержала жителя Забайкальского края за финансирование террористов в Сирии
Мир
СМИ сообщили о согласии ХАМАС с условиями сделки о прекращении огня в Газе
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Мир
Умер чемпион Англии и бывший тренер «Манчестер Сити» Тони Бук
Мир
В США заявили о дефиците яиц из-за птичьего гриппа
Интернет и технологии
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Мир
Американцы отметили рост преступности и проблемы в экономике при Байдене
Политика
Мишустин заявил о намерениях РФ и Вьетнама утвердить план сотрудничества до 2030 года
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Мир
Шольц назвал мигрантов важной составляющей процветания Германии
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии
/

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции: что известно

Авария произошла 8 октября в Турции по дороге в аэропорт, водитель не справился с управлением
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В курортном городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 туристами из России. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий». Инцидент произошел из-за того, что водитель транспортного средства якобы не справился с управлением. Подробности случившегося — в материале издания.

ДТП в Турции 8 октября: что известно

В ночь на 8 октября в Турции случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы. Авария произошла в турецком городе Фетхие, находящемся на юго-западе страны.

Транспортное средство с 11 российскими туристами двигалось из отеля в аэропорт Даламана. Источник «Известий» уточнил, что водитель якобы не справился с управлением, вследствие чего автобус перевернулся.

Издание «78» со ссылкой на источник сообщает, что пассажиров изначально испугал дерзкий стиль водителя, управлявшего микроавтобусом. Во время одного из маневров мужчина пытался избежать столкновения с деревом, и автобус завалился на бок, перевернувшись несколько раз.

турецкий аэропорт
Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey

На место ДТП быстро приехали сотрудники, готовые оказать скорую медицинскую помощь и осмотреть пострадавших.

ДТП в Турции 8 октября: пострадавшие

После столкновения путешественники выбрались из автобуса и расположились прямо на асфальте, у многих были кровоточащие раны. Меньше всех пострадали те, кто сидел спереди. Они улетели в Россию в тот же день. Пассажиры, получившие серьезные травмы и переломы, были отправлены в местную больницу.

По прибытии в Россию один из туристов попал в отделение реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Супруга пострадавшего Елена Буланенкова рассказала, что, по предварительным данным, выжили все пассажиры.

Сама женщина в момент ДТП дремала: «Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — поделилась она. В беседе с изданием женщина подчеркнула, что авария произошла около 03:50 по местному времени (совпадает с мск).

перевернуквшийся автобус в городе Фатихе с российскими туристами

ДТП в городе Фатихе с российскими туристами. 8 октября 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще одним пострадавшим оказался Павел Большаков, который также обратился в больницу по возвращении в Россию со множественными ссадинами и переломом.

«У меня спина и плечи полностью в ссадинах, сломана какая-то косточка на стопе. Удар сильный был, — поделился он. — Турецкие медики осматривали туристов поверхностно и делали всё, чтобы как можно скорее от них «избавиться».

«Самая красивая байкерша РФ» МотоТаня погибла в ДТП
Во время отдыха в Турции блогер не справилась с управлением, и ее мотоцикл врезался в грузовик

ДТП в Анталье 5 октября

Ранее, 5 октября, в турецкой Анталье произошло столкновение двух автобусов, в результате которого 12 человек получили ранения.

Один из автобусов перевозил исключительно граждан России, которые прибыли в Турцию из Екатеринбурга. Двое российских граждан получили травмы, им были оказаны помощь на месте происшествия и последующая госпитализация.

По сообщениям турецких СМИ, авария произошла на трассе D400. Водитель микроавтобуса, следовавшего рейсом Анталья – Аланья, не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в другое, стоявшее на обочине и подвозившее туристов в отель.

Последствия столкновения автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья. 5 октября 2024 года

Последствия столкновения автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья. 5 октября 2024 года

Фото: IHA

ДТП в Египте 15 сентября

В ДТП на трассе Суэц – Каир в Египте пострадал 21 турист из России. Об этом 15 сентября сообщило египетское издание Cairo24 со ссылкой на источник. В автобусе на момент происшествия находились 43 иностранных туриста.

«Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса», — отметил источник издания, подчеркнув, что погибших в ДТП нет.

Где у него кнопка: «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала 400 тысяч сигналов о ДТП
Как система извещения оперативных служб повышает безопасность на дорогах

Микроавтобус следовал в Каир из Шарм-эш-Шейха и перевернулся на трассе неподалеку от провинции Суэц. Авария могла произойти ввиду лопнувшей шины, превышения скорости или из-за того, что водитель не справился с управлением.

На месте ДТП с туристическим автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. 15 сентября 2024 года

На месте ДТП с туристическим автобусом на трассе Суэц – Каир в Египте. 15 сентября 2024 года

Фото: соцсети
Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир