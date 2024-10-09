В Турции перевернулся автобус с 11 туристами из России

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 туристами из России. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

ДТП произошло ночью 8 октября, россиян везли из отеля в аэропорт.

Собеседник издания сообщил, что инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. Также отмечалось, что на место происшествия сразу же приехала «скорая», которая осмотрела пострадавших.

Из 11 человек пятеро сидевших спереди пострадали меньше всего. Они вылетели в Россию в тот же день. Остальных увезли в больницу.

Также одного из пострадавших по прибытии в Россию поместили в реанимацию.

Ранее, 5 октября, более 10 человек пострадали в ДТП с туристическими автобусами в Анталье. Водитель микроавтобуса, следовавшего рейсом Анталья – Аланья, не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в другое, стоявшее на обочине и подвозившее туристов в отель.