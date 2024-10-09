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Пассажирка перевернувшегося автобуса в Турции рассказала о состоянии пострадавших

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Фото: источник
dzen
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Среди пассажиров перевернувшегося в Турции автобуса с российскими туристами есть те, кто получил переломы. Об этом 9 октября рассказала «Известиям» одна из пассажиров, Елена Буланенкова.

«По моим сведениям, есть серьезные случаи с переломами. У меня муж, например, лежит в реанимации в городе», — поделилась она.

Она добавила, что авария произошла около 03:50 по местному времени (совпадает с мск). В момент происшествия Буланенкова спала, поэтому не может полностью рассказать детали, она проснулась висящей на ремне — в результате опрокидывания автобуса.

По ее словам, пассажиры, расположенные на передних сиденьях, говорили, что водитель ехал достаточно быстро. Женщина предположила, что он не справился с управлением.

«Максимально, что он мог сделать, — уйти от удара о дерево, поэтому «положил» автобус», — добавила пострадавшая.

По уточненным данным, в автобусе на момент ДТП находилось 14 туристов, а также гид и водитель.

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Автобус с туристами из России перевернулся в городе Фетхие на юго-западе Турции ночью 8 октября. Это произошло, когда россиян везли из отеля в аэропорт. Из общего числа пассажиров меньше всего пострадали пятеро, которые сидели спереди. Сообщалось, что остальных увезли в больницу, а одного из пострадавших по прибытии в Россию поместили в реанимацию.

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