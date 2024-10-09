ГИБДД предложила запретить замену двигателей на более мощные

Госавтоинспекция предложила запретить удлинение рам автомобилей и замену двигателей на более мощные. Это следует из проекта поправок к постановлению правительства РФ № 413, которым регламентирован порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, сообщает 9 октября «Коммерсантъ».

Так, поправками предлагается ввести запрет установки на транспортные средства двигателей, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25% характеристики заводского мотора. Также Госавтоинспекция намерена запретить удлинять раму машины, если это не предусмотрено производителем.

Как считают в ведомстве, мощные моторы могут нанести серьезные повреждения трансмиссии, и во время движения это может привести к ДТП.

По словам собеседников издания, замена рамы популярна у владельцев грузовиков — так увеличивается площадь кузова и, соответственно, грузоподъемность. Замена двигателей на более мощные агрегаты от Nissan или Toyota востребована у владельцев «Газелей» и «Буханок», причем отдача устанавливаемых моторов может превышать 200 л.с. Сейчас такую переделку можно легализовать в Госавтоинспекции, однако по новым правилам владельцу в получении разрешения на внесение изменения в конструкцию откажут.

7 октября сообщалось, что Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до 1,5 года за использование устройств или материалов, препятствующих идентификации номерных знаков автомобилей. 1 октября Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.