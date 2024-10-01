Госдума приняла закон о лишении прав на 1,5 года за скрытие госномеров

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лишении прав за скрытие госномеров автомобиля на срок до 1,5 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект с поправками к КоАП выделяет сокрытие госзнаков в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до 1,5 года с конфискацией устройств.

Сейчас за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Также законопроектом вводится административная ответственность за повторное совершение нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ («Ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков»), в виде лишения прав на срок от 1 до 1,5 года.

Ранее в этот день в МВД России опровергли информацию ряда СМИ о том, что ведомство якобы выступило с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. С 2019 года подобные предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли, однако МВД России последовательно выступало и выступает категорически против такой инициативы, объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.