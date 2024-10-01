МВД опровергло информацию о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
В МВД России опровергли информацию ряда СМИ о том, что ведомство якобы выступило с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявила в своем Telegram-канале 1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С 2019 года подобные предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли, однако МВД России последовательно выступало и выступает категорически против такой инициативы, объяснила Волк.
«Более того, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения, ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог на предмет обоснованности ограничений скоростного режима и целесообразности установки систем автоматической фотовидеофиксации», — сообщила она.
Кроме того, МВД неоднократно выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах и за повышение разрешенной скорости движения, добавила Волк.
Накануне сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается дать автомобилистам больше времени на обжалование штрафов за нарушение ПДД.