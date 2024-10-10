Бурение покажет: Россия надеется на 110 млн т титана до 2030 года

Титан — стратегически важный металл, увеличение объемов его добычи имеет огромное значение для российской экономики. Титан незаменим в авиастроении, судостроении, в автомобильной и нефтегазовой промышленности. Он устойчив к коррозии, радиации и морской воде, значительно легче железа. Все эти свойства позволяют использовать титан в самых сложных, даже экстремальных условиях. До 2030 года в России запланирован прирост прогнозных ресурсов титана в объеме 105 млн т, а в россыпях — до 5 млн т. Геологоразведка пройдет на объектах в Амурской, Кемеровской и Томской областях, сообщили «Известиям» в Минприроды РФ. Подробности — в материале издания.

В поисках эффективности

Титан входит в топ-10 самых распространенных минералов в природе, но в чистом виде он не встречается. Получают металл из руды, в основном из ильменита, рутила, антаза, брукита, лопарита, сфена и перовскита. По данным НП «Горнопромышленники России», наша страна располагает второй по величине после Китая сырьевой базой титана. Балансовые запасы этого ценного металла, сосредоточенные в 37 месторождениях, составляют 581 млн т — примерно 15% от мировых. Еще около 305 млн т — прогнозные ресурсы, это значит, что у РФ имеется огромный потенциал прироста запасов титана , рассказал «Известиям» директор НП «Горнопромышленники России», депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Прирост прогнозных ресурсов титана в РФ до 2030 года (105–110 млн т, по ожиданиям Минприроды) прогнозируется на трех объектах в разных регионах страны: двух коренных и одном россыпном.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Геологоразведка запланирована в Амурской, Томской, Кемеровской областях, рассказали «Известиям» в министерстве. В ФГБУ ВИМС (Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского) прогнозируют открытие крупных объектов, на базе которых возможно создание производства полного цикла.

Согласно госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов», на данный момент идут работы на двух объектах: в Бурятии на Витимконском массиве и Тамбовской области на Кирсановской площади. По первому Минприроды ожидает прирост прогнозных ресурсов коренных титановых руд в 2025 году в объеме 45 млн т, а на Кирсановском участке рассчитывает в 2026 году получить уже запасы в 2,5 млн т, плюс 300 тыс. запасов циркония в россыпях.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Анатолий Никитин отмечает, что десятилетиями титан привозили с Украины. Это было обусловлено долгим советским прошлым, где производственные мощности распределялись по всем республикам.

— Но уже сегодня Россия стала одним из ключевых экспортеров титана на запад, — говорит эксперт. — С начала 2024 года объем поставок составил $264,9 млн, что равно 11,2% от общей доли импорта титана в западные страны и в Японию.

В настоящее время требуются новые способы извлечения руды, отмечает Никитин. Например, нужно изучать возможности лазеров для выделения титана из руды, совершенствовать флотационное обогащение. Необходимо модернизировать реагентный режим: улучшать способы использования, разрабатывать и внедрять новые эффективные реагенты и их сочетания, подчеркивает Никитин. Также важное значение имеет геологическая разведка для поиска новых месторождений.

Ради высоких технологий

Титан — основа для производства высокотехнологичной продукции, поэтому несмотря на крупнейшую сырьевую базу, этот металл входит в перечни стратегического и дефицитного сырья. Это значит, что разведке титана уделяется большое внимание.

Геологоразведочные работы финансируют как бизнес, так и федеральный центр. По сведениям Минприроды, за 2022–2023 годы компании вложили в разведку месторождений титановых руд 128,2 млн рублей, заявленные инвестиции на 2024 год — 369,2 млн рублей. Государство за 2022–2024 годы выделило на геологоразведочные работы по титану почти на 40% больше — 684,1 млн рублей.

Крупнейшее открытие последних лет — месторождение коренных ильменит-титаномагнетитовых руд «Америка» в Мурманской области, они поставлены на государственный баланс в 2023 году. Геологоразведка шла за счет федерального бюджета, и сегодня запасы участка оцениваются в 3,5 млн т, при этом имеется большой потенциал для их наращивания.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В настоящее время крупнейшим месторождением титана в России является Ярегское в Республике Коми, там добывается почти 277 млн т металла, это 48% запасов страны. Еще в четырех месторождениях — Юго-Восточной Гремяхе, Кручининском, Медведевском и Центральном сосредоточено еще более 136 млн т титана.

В свою очередь, Анатолий Никитин отмечает, что в Ярегском получаемые концентраты имеют высокое содержание диоксида кремния, который не позволяет применять сырье в промышленности .

Представитель исполнительной власти Республики Коми, сенатор РФ Ольга Епифанова отмечает, что в Коми буквально недавно открылось еще одно крупное месторождение титана и стекольных песчаников — Пижемское. Строительство горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков будет проходить в два этапа. Первый — сырьевой модуль — будет реализован в 2026 году, инвестиции на этом этапе оцениваются в 52 млрд рублей. На втором этапе, по ее словам, запустят химический модуль.

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

— Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ , — рассказывает она.

Есть большие надежды на недра Томской области. Там идет добыча рудных песков и ведется производство титансодержащих концентратов. В Управлении по корпоративным коммуникациям АО «Росатом Недра» рассказали «Известиям», что в настоящий момент мощности Туганского ГОК «Ильменит» позволяют выпускать 11 385 т в год ильменитового концентрата и 805 т в год рутил-лейкоксенового концентрата при потребности российского рынка в 220 тыс. в год и 6,5 тыс. соответственно.

— Действительно, есть возможность кратно увеличить производство этих двух видов титансодержащих концентратов, — говорят в АО «Росатом Недра». — С этой целью ведется разработка проекта строительства второй очереди Туганского ГОК «Ильменит». Реализация данного проекта к 2033 году позволит добывать 6,9 млн рудных песков в год и увеличить производство ильменитового концентрата до 130 тыс. т в год (59% рынка РФ), а рутил-лейкоксенового концентрата до 9,207 т в год, что полностью обеспечит потребности в нем РФ и позволит работать на экспорт продукта.

Ликвидировать дефицит титанового сырья

Однако, по признанию компании, есть две ключевые проблемы:

— увеличение попутной добычи песков, не содержащих сырье для производства титана и циркония, до 4,5 млн т в год. Этому объему необходимо найти потребителя в строительной и стекольной отраслях;



— нынешняя финансовая модель проекта проигрывает в условиях высокой конкуренции со стороны китайских производителей, имеющих внутри своей страны максимальную господдержку в виде налоговых льгот и прямого субсидирования.

Заведующий отделом свода и анализа данных ФГБУ «ВИМС» Ольга Ткачева отмечает, что в Амурской области расположено крупное месторождение Большой Сейим — 22,5 млн т диоксида титана, в настоящее время оно подготавливается к освоению. Концентраты, которые могут быть извлечены из этих руд, пригодны для получения пигментного диоксида титана.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Прогнозные ресурсы учитываются на Куранахском месторождении (1,3 млн т). В рамках второго этапа федпроекта «Геология: возрождение легенды» в Амурской области планируется проведение работ на Имангакитской площади. В сентябре 2024 года анонсировано начало отработки Ариадненского россыпного месторождения (Приморский край) до конца этого года.

В Кемеровской области учитывается одно среднее по запасам россыпное месторождение — Николаевское (0,7 млн т забалансовых запасов), требующее проведения переоценки, так как последние работы на нем проводились в 1959 году.

Интенсификации титанодобычи послужит лицензирование крупнейшего в России россыпного месторождения Центральное в Тамбовской области. Потенциально его разработка может полностью ликвидировать дефицит титанового сырья на внутреннем рынке, сообщили «Известиям» в «ВИМС».

«Известия» направили запросы в пресс-службы Роснедр, Росгеологии, Минпромторга, Аналитического центра при правительстве РФ, ВСМПО.