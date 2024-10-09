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Состояние актера Ливанова остается тяжелым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Состояние находящегося в реанимации российского актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова остается тяжелым. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Сообщалось, что у артиста наблюдается неврологический дефицит. При этом он может ориентироваться в пространстве и самостоятельно дышит.

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1 октября супруга актера, художник-постановщик, режиссер мультфильмов Елена Ливанова сообщила, что ее мужа госпитализировали 29 сентября. 1 октября источник «Известий» сообщал, что у артиста наблюдается положительная динамика после перенесенной операции.

Позже, 5 октября, в НИИ имени Склифосовского «Известиям» сообщили о тяжелом состоянии артиста, его перевели в реанимацию отделения неврологии.

Ливанов является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РСФСР. Он также был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и медалью «Памяти героев Отечества». Наибольшую известность актер получил за экранный образ Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, за что в 2006 году был награжден почетным членством ордена Британской империи.

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