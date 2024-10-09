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В США 96-летнюю вдову Роберта Кеннеди госпитализировали после инсульта

NBC: 96-летняя Этель Кеннеди была госпитализирована после инсульта
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Фото: АР/J. Scott Applewhite
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Вдова убитого американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди Этель Кеннеди была госпитализирована после инсульта. Об этом в среду, 9 октября, сообщил телеканал NBC News.

Ранее у 96-летней женщины случился инсульт во время сна. Сейчас она проходит лечение в больнице. Об этом накануне рассказал ее внук, бывший член палаты представителей Джо Кеннеди III.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход и окружена семьей», — сообщил он.

Этель Кеннеди — самая старшая представительница одной из самых известных политических семей в США. Она является невесткой бывшего президента Джона Ф. Кеннеди и матерью Роберта Ф. Кеннеди – младшего, который завершил свою президентскую кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Ранее, 20 сентября, Федеральное правоохранительное агентство начало расследование в отношении Роберта Кеннеди – младшего за якобы отрезание головы мертвому киту 20 лет назад. Кеннеди-младший намекнул, что расследование было связано с тем, что он поддержал кандидатуру Трампа.

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