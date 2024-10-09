В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом 9 октября сообщил назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

Информация о числе поврежденных объектов и другие подробности не приводятся.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в ночь на 9 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области около двух часов звучала воздушная тревога.

Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Ранее, 2 октября, инфраструктура была повреждена в Днепропетровской области Украины.

До этого, 20 сентября, глава местной областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области. В тот день в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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