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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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В Днепропетровской области на Украине оказалась повреждена инфраструктура. Об этом 2 октября сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«Произошли два пожара. Повреждено транспортное предприятие», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, повреждение получили инфраструктура и линии электропередачи.

При этом Лукашук не уточнил, о какой именно инфраструктуре и каком предприятии идет речь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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Ранее, 20 сентября, глава местной областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области. В тот день в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.

9 сентября Лысак сообщал о повреждении предприятия также в Никопольском районе области. По его словам, ущерб был нанесен также линии электропередачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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