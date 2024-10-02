В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области на Украине оказалась повреждена инфраструктура. Об этом 2 октября сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
«Произошли два пожара. Повреждено транспортное предприятие», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, повреждение получили инфраструктура и линии электропередачи.
При этом Лукашук не уточнил, о какой именно инфраструктуре и каком предприятии идет речь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Ранее, 20 сентября, глава местной областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области. В тот день в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.
9 сентября Лысак сообщал о повреждении предприятия также в Никопольском районе области. По его словам, ущерб был нанесен также линии электропередачи.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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