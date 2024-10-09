Врач-диетолог рассказала, как по ногтям узнать о проблемах со здоровьем

Ногти, как кожа и волосы, это отражение нашего здоровья или нездоровья, рассказала «Известиям» 9 октября диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

«Как врач я часто смотрю на руки своих пациентов, но не для любования. О чем же могут нам сказать нам ногти? Самое банальное и частое это появление белых пятнышек и черточек. Такие изменения могут быть единичные и множественные, явные и мелкие. Но суть одна — чаще всего их появление говорит о дефиците организме человека таких элементов, как цинк, селен и железо», — пояснила эксперт.

По ее словам, ломкие и тонкие ногти чаще всего говорят об анемии. Это патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризуется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Ребристость ногтевых пластинок чаще всего указывает на дефицит белка, высокие лунки больших пальцев рук — о дефиците магния, пожелтение — о грибковом поражении ногтевых пластинок, а заусенцы на ногтях говорят о нехватке омега-3️ и жирорастворимых витаминов, пояснила Габдулхакова.

«Конечно, всё это признаки, и зачастую это может быть проявлением сразу нескольких дефицитов либо заболеваний. Во всех случаях, если вы нашли у себя что-то такое, не надо заниматься самолечением. Обратитесь к специалисту и постарайтесь выявить причину. И да, мы то, что мы едим. Сделайте свой рацион более правильным и разнообразным, и это поможет восполнить нехватку тех или иных микроэлементов», — добавила она.

Для восполнения дефицита железа эксперт порекомендовала есть говяжью печень и мясо. Дефицит белка, по ее словам, можно восполнить морепродуктами, яйцами, мясом птиц и животных, а также бобовыми культурами. Нехватку цинка — употреблением семян тыквы, а также морепродуктами, яйцами и мясом. Селен находится в бразильских орехах и чесноке.

Чтобы улучшить усвоение минералов и витаминов из еды нужно подключить яблочный уксус, киви, специи, отметила Габдулхакова.

В сентябре врач назвал пульсацию под ногтем признаком болезни сердца. По его словам, подобное ощущение пульсации и покраснение ногтевого ложа является плохим знаком и может говорить о том, что из-за аортальной регургитации сердцу нужно работать с повышенной интенсивностью.