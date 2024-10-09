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Педиатр сообщил о последствиях дефицита витамина D у ребенка

Врач Фетискин: дефицит витамина D у ребенка грозит нарушением роста костей
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Фото: TASS/dpa/Jonas Walzberg
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Витамин D — крайне важное химическое вещество для организма человека. Особую значимость он имеет для детей до одного года и в период их активного роста. Витамин D (разные его формы) главным образом участвует в обмене кальция и фосфора, а правильный их процесс напрямую сказывается на работе нервной, пищеварительной и иммунной систем и состоянии костей, мышц, кожи и слизистых оболочек. Об этом 10 октября «Известиям» рассказал педиатр, врач высшей категории, руководитель выездной службы детской клиники «Фэнтези» Вячеслав Фетискин.

«Недостаток витамина D возникает постепенно и сначала может проявляться в виде общих симптомов», — заметил он.

По его словам, к таким проявлениям относятся выраженная капризность, раздражительность, беспокойный сон, вялость, снижение успеваемости у дошкольников и школьников, повышенная потливость, плохой аппетит, медленный набор веса, задержка двигательного развития (способность удерживать головку, сидеть, стоять, ползать, ходить) и кожный зуд.

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«Проявлением выраженного и стойкого дефицита витамина D является рахит. Это заболевание чаще всего встречается у детей в возрасте от двух месяцев до двух лет. Результатом становится нарушение формирования костной ткани: кости могут деформироваться и даже ломаться. Кроме этого, страдает нервная и пищеварительная системы», — отметил Фетискин.

По словам педиатра, когда рахит прогрессирует, появляются специфические проявления таких заболеваний, как замедление роста, уплощение затылка, мягкие края родничка, дугообразная впадина под ребрами (Гаррисонова борозда), костные деформации в области лучезапястных суставов и пальцев, О-образное и Х-образное искривление ног, выпуклый «лягушачий» живот, рахитический горб и деформации черепа.

«Обратимость состояния зависит от стадии заболевания и соблюдения рекомендаций педиатра, но степень проявлений самостоятельно лучше не оценивать. Доверьте это врачу», — заключил специалист.

Ранее, 4 октября, психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала «Известиям» о пользе игрушек-антистресс. По словам специалиста, они помогают в развитии мелкой моторики детей. Также игрушки-антистресс снижают у взрослых проявления бессонницы, неврозов и улучшают общее самочувствие.

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