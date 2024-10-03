На Курской АЭС сообщили о штатной работе станции

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом 3 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе станции.

Ранее в этот день СМИ и Telegram-каналы писали о пожаре в Курчатове в 5 км от АЭС. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили четыре попытки атаки на Курскую атомную электростанцию, однако они были отражены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — также говорится в Telegram-канале станции.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские военные обеспечили безопасность плановой ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. На маршруте специалистов МАГАТЭ с 06:00 до 18:00 мск был объявлен режим прекращения огня.

Украинские войска регулярно пытаются атаковать Курскую и Запорожскую АЭС. Так, 29 сентября ВСУ прямым артиллерийским ударом уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Уточнялось, что пострадавших нет. Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями удара.

До этого, 24 сентября, гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Россия поддерживает постоянный диалог с МАГАТЭ по вопросам обстановки на Запорожской и Курской АЭС. Он отметил, что данное взаимодействие необходимо и будет продолжаться.