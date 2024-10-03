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Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные обеспечили безопасность плановой ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В частности, на маршруте движения наблюдателей от места перехода у разрушенного моста в населенном пункте Каменское с 6:00 до 18:00 мск был объявлен режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.

Кроме того, в ходе осмотра дороги саперы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы и обломки иностранных FPV-дронов от обстрелов украинских боевиков в непосредственной близости станции.

Несмотря на это, российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей и их доставку на станцию. В составе миссии для наблюдения за состоянием ЗАЭС прибыли четыре инспектора.

Предыдущая, 22-я плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ, состоялась 4 сентября.

Держать станцию: что Гросси увидел на Запорожской АЭС
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Ранее, 29 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым артиллерийским ударом уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Уточнялось, что пострадавших нет. Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями удара.

До этого, 24 сентября, гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Россия поддерживает постоянный диалог с МАГАТЭ по вопросам обстановки на Запорожской и Курской АЭС. Он отметил, что данное взаимодействие необходимо и будет продолжаться.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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