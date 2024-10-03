Совбез ООН проведет заседание по терактам на «Северных потоках» 4 октября

Совет Безопасности ООН в пятницу, 4 октября, проведет запрошенное Россией заседание по вопросу терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба российского постпредства в ООН в Telegram-канале.

Сообщается, что мероприятие пройдет в 17:00 по Москве (10:00 по Нью-Йорку).

О том, что Россия собирается обратится в Международный суд ООН по делу о терактах на «Северных потоках» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 сентября. Она отметила, что российская сторона намерена добиваться установления и привлечения к строгой ответственности исполнителей терактов.

25 сентября официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт сообщил, что в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выдано несколько ордеров на арест. До этого, в августе, выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу украинец Владимир З., который успел сбежать на родину.

Комментируя аресты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобная операция не могла быть совершена небольшой группой людей. По его словам, к подрыву газопроводов причастны крупные государства.

19 августа Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». После этого в МИД ФРГ выступили с утверждением, что Германия обменивается с Россией данными о теракте, однако Захарова назвала это заявление ложным и опровергла обмен подобными сведениями.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.