Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

В Большом театре начали продавать только именные билеты во избежание перепродаж и мошенничества. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

Теперь для того, чтобы приобрести билет, нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя также будут проверяться перед посещением мероприятия. При несовпадении данных в документе и билете зрителя на спектакль допущен не будет.

«Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра», — напомнили в пресс-службе.

Ранее, 16 сентября, билетный оператор Kassir.ru сообщил «Известиям», что средняя цена билета на развлечения увеличилась на 23%. В целом продажи на офлайн-развлечения выросли на 29% в денежном выражении и на 19% в количестве проданных билетов. При этом повысилась и средняя цена билета на 9%, теперь она составляет 2013 рублей.