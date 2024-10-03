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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевой машины ВСУ в Курской области

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Фото: Минобороны РФ
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Минобороны России в четверг, 3 октября, опубликовало кадры уничтожения боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Сообщается, что местоположение боевой машины ЗРПК разведывательное подразделение группировки войск «Север» выявило с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Движение было зафиксировано в районе лесополосы.

Удар был нанесен с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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Накануне Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевой бронированной машины (ББП) ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что экипаж украинской ББП пытался скрыть ее в районе лесополосы, однако объект был обнаружен.

В этот же день экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Удар по заранее разведанным целям наносился с помощью авиационных ракет.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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