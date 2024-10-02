Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 2 сентября сообщило Минобороны РФ.

Удар по заранее разведанным целям наносился с помощью авиационных ракет. Все они были уничтожены точным ударом.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — добавили в ведомстве.

До этого 2 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили пять контратак ВСУ в приграничье Курской области. Украинская армия потеряла там до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвали три попытки ВСУ прорваться на территорию РФ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

Тогда же в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» соединения морпехов группировки «Север» уничтожил крупное скопление техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. «Грады» находятся довольно близко к противнику, поэтому военные работают очень оперативно. Артиллеристы действуют слаженно, применяя маскировку и эффект неожиданности.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.