Расчеты РСЗО «Град» уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» соединения морпехов группировки «Север» ликвидировал крупное скопление боевиков и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны в среду, 2 октября.
Командир реактивной батареи с позывным Пика рассказал, что военные ВСУ организовали пункт временной дислокации (ПВД) в одном из населенных пунктов, однако российская разведка выяснила его местоположение, отследив места скоплений личного состава противника.
«Работа активная. Мы отсекаем резервы противника, накрываем ПВД противника, выявляем большие скопления техники и личного состава и стараемся их уничтожить. Была поставлена задача уничтожить — мы это сделали», — подчеркнул Пика.
Из-за близкого местонахождения к противнику, расчеты «Градов» работают крайне оперативно. Артиллеристы действуют быстро и слаженно, выполняют задачи в срок и наносят огневое поражение по противнику.
При этом военнослужащие используют эффект неожиданности, стараются обозначать свое присутствие как можно позже. Перезарядка орудий производится в безопасном месте, машины маскируются так, чтобы с воздуха их было не видно.
Ранее, 1 октября, сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили замаскированную позицию американской гаубицы M777 ВСУ в приграничье Курской области. Кадры выполнения задачи опубликовало Минобороны РФ.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.