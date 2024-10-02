Армия России отразила пять контратак ВСУ в приграничье Курской области
Российские военные отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населенного пункта Плехов, сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное», — говорится в сообщении министерства.
Украинская армия потеряла там до 30 человек убитыми и ранеными.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России при поддержке армейской авиации и артиллерии сорвали три попытки ВСУ прорваться на территорию РФ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.
Общие потери украинской армии за всё время боевых действий на территории Курской области составили свыше 19,55 тыс. человек. Кроме того, российские военные уничтожили 135 танков, 66 боевых машин пехоты (БМП), 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля и множество другой техники, принадлежавшей ВСУ.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» соединения морпехов группировки «Север» уничтожил крупное скопление техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. «Грады» находятся довольно близко к противнику, поэтому военные работают очень оперативно. Артиллеристы действуют слаженно, применяют маскировку и используют эффект неожиданности.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.