МО РФ показало кадры уничтожения боевой машины ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало в среду, 2 октября, кадры уничтожения боевой бронированной машины (ББП) Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.
Уточняется, что экипаж украинской ББП пытался скрыть ее в районе лесополосы, однако объект был обнаружен. В результате военная техника была ликвидирована при помощи беспилотника оператором FPV-дрона группировки войск «Север».
«Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по ББМ боевиков ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В этот же день экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Удар по заранее разведанным целям наносился с помощью авиационных ракет.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.