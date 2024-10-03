Мессенджер Telegram восстановил работу после массового сбоя в четверг, 3 октября. В этом убедились «Известия».

На данный момент сервис работает корректно и в мобильной, и в компьютерной версиях.

Онлайн-система мониторинга сбоев Downdetector также показывает, что количество жалоб сократилось до минимального после пикового в 14:29 мск.

Ранее в этот день у пользователей возникли проблемы с доступом к Telegram. Большая часть сбоев в загрузке приходилась на жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской и Свердловской областей. У многих пользователей не отправлялись сообщения, не грузились медиафайлы, а у некоторых и вовсе не работало приложение.