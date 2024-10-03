Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Такие данные 3 октября показывает онлайн-система мониторинга сбоев Downdetector.

На момент 14:25 мск на сервисе было зафиксировано более 3,5 тыс. жалоб. Большая часть сбоев в загрузке приходится на жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской и Свердловской областей.

У многих пользователей не отправляются сообщения, не грузятся медиафайлы, а у некоторых и вовсе не работает приложение. У части мессенджер продолжает функционировать, но с задержкой в отправлении сообщений, отметила «Газета.Ru».

Двумя днями ранее, 1 октября, в мессенджере также отмечались сбои. Тогда имела место задержка в отправке сообщений, долго грузились медиафайлы в переписках и каналах.

Предыдущий массовый сбой в работе Telegram в России наблюдался в конце августа. Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в августе в ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Х (бывш. Twitter). Отмечалось, что сбои в работе приложения заметили 69% пользователей, сообщивших о неполадках, 25% жалуются на работу сайта, 6% испытывают трудности с подключением к серверу. На утро 28 августа жалобы направили более 28 тыс. пользователей из нескольких стран мира. Как уточнялось, наибольшее количество жалоб поступает из США.