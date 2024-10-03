В МИД РФ отвергли возможность диалога с США по стратегической стабильности

Россия не согласна на ведение переговоров с США по стратегической стабильности в текущих условиях. Об этом 3 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной подготовке к саммиту БРИКС в Казани.

«Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, которые велись бы, как этого хотелось бы Вашингтону, без предварительных условий. Это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, а всё остальное оставить за бортом», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что пока США не пересмотрят свой нынешний враждебный курс на подрыв безопасности России, переговоры между государствами не имеют смысла. Это связано с тем, что основная цель Штатов заключается в попытке закрепить односторонние военные преимущества для себя.

Накануне с подобным заявлением выступа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия не видит перспектив для диалога с США по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над ядерным вооружением. К тому же, Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности.

24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона по-прежнему считает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) важным документом. При этом чиновник отметил, что возобновление переговоров зависит от президента РФ Владимира Путина — этого не произойдет, пока он «не изменит своего взгляда и подхода», заявил Кирби.

Российская сторона 21 февраля 2023 года приостановила участие в договоре ДСНВ, истекающем в 2026 году. Это решение озвучил президент России. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.