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В МИД РФ не увидели смысла в диалоге с США о стратегической стабильности

Захарова: диалог с США по стратегическим вопросам был бы контрпродуктивен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия не видит перспектив для диалога с США по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над ядерным вооружением, без пересмотра Вашингтоном его враждебной политики в отношении РФ. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен», — заявила она на брифинге.

Захарова также подчеркнула, что Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона.

По словам официального представителя МИД РФ, пока США и НАТО хотят нанести, как они формулируют, стратегическое поражение России, основа для равноправного диалога отсутствует.

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24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона по-прежнему считает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) важным документом. При этом чиновник отметил, что возобновление переговоров зависит от президента РФ Владимира Путина — этого не произойдет, пока он «не изменит своего взгляда и подхода», заявил Кирби.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин назвал предложение США о возвращении к обсуждению Договора о сокращении ДСНВ попыткой переложить ответственность на РФ, несмотря на то что именно Вашингтон нарушал условия документа.

За день до этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция России по ядерным испытаниям неизменна. Их не будут проводить в случае, если на эти шаги не пойдут страны Запада, уточнил дипломат. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также исключил подписание договора пока продолжается украинский кризис и ведутся разговоры о нанесении ударов по территории России дальнобойными ракетами.

Российская сторона 21 февраля 2023 года приостановила участие в договоре ДСНВ, истекающем в 2026 году. Это решение озвучил президент России. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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