ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку была пресечена приблизительно в 15:00 мск. По данным ведомства, еще один беспилотник ВСУ был ликвидирован в небе над регионом около 14:30 мск, два других — около 12:30 мск.

Ранее в этот день украинский дрон атаковал город Старый Оскол в Белгородской области, в результате получила ранение женщина. Как сообщал глава региона Вячеслав Гладков, ей оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, что из-за падения осколков в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а также поврежден автомобиль.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.