В Петербурге в ходе обысков по делу криптобиржи изъято более 1,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках дела криптовалютной биржи Cryptex было изъято более 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ на сайте.
Фигуранты дела доставлены в подразделение главного следственного управления СК России по Москве и допрашиваются следователями. Им предъявили обвинения в совершении преступлений по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
«Следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы, наличные средства», — заявили в пресс-службе.
Сообщается, что сейчас следствием решается вопрос о наложении ареста на имущество для исполнения приговора.
Накануне в Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Установлено, что фигуранты создали в 2013 году преступное сообщество, разработав инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптобиржи, а также 33 онлайн-сервиса, которые предназначены для неправомерной банковской деятельности. Оборот сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурирующих лиц — 3,7 млрд рублей.