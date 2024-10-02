Дело возбуждено в отношении создателей анонимной платежной системы и криптобиржи

В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».

По данным, полученным следствием, фигуранты дела создали в 2013 году преступное сообщество, разработав инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптобиржи, а также 33 онлайн-сервисов, которые предназначены для неправомерной банковской деятельности, а также незаконных оборота платежных средств и доступа к компьютерной информации, которая охраняется законом.

«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что денежный оборот сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурирующих лиц — 3,7 млрд рублей.

Сообщается, что в 14 субъектах РФ проведено 148 обысков. Кроме того, в Москву будут доставлены 96 фигурантов дела, с которыми уже проводятся следственные действия.

Также в пресс-службе отметили, что деятельность преступных лиц выявлена при совместной работе СК Москвы и сотрудников подразделений МВД по Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и других регионов.

Ранее, 24 сентября, стало известно, что в Сергокалинском районе Дагестана обнаружили подземную майнинг-ферму. Председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проблеме незаконных криптомайнеров. Они находят новые способы обойти закон, помещая установки под землю или используя передвижные системы.

8 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в РФ майнинг криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Кроме того, россияне, которые не имеют ИП, смогут заниматься данной деятельностью, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Также они вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.