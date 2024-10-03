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Первый спутник связи «Экспресс-РВ» планируют запустить в 2026 году

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Фото: commons.wikimedia.org
dzen
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Запуск первого спутника группировки связи «Экспресс-РВ» планируют отправить на орбиту в 2026 году. Об этом 3 октября сообщил генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.

«По планам в 2026 году первый спутник «Экспресс-РВ» должен быть запущен», — сказал руководитель на пленарном заседании конференции SATCOMRUS-2024, его слова приводит ТАСС.

«Экспресс-РВ» будет представлять собой систему из четырех спутников, которые способны работать на высокоэллиптических орбитах четырех разных плоскостей. Для выполнения целевых задач космические аппараты оснащаются высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет улавливать частоты в трех диапазонах.

В марте 2024 года компания «Решетнев» госкорпорации «Роскосмос» завершила техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера».

Всего данная программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющие услуги телекома, и еще пять — наблюдения, дополняет «Газета.Ru». Таким образом, планируется создать более 600 спутников. Первый аппарат «Скиф-Д» был выведен на орбиту 22 октября 2022 года.

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В августе госкорпарация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэлектроника» изготовил лампу бегущей волны (ЛБВ) для спутника «Экспресс-РВ».

В декабре 2022 года в «Роскосмосе» сообщали, что первый аппарат «Экспресс-РВ» в рамках проекта «Сфера» намерены запустить в 2025 году, а полностью группировку развернут в 2026-м.

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