Первый спутник связи «Экспресс-РВ» планируют запустить в 2026 году
Запуск первого спутника группировки связи «Экспресс-РВ» планируют отправить на орбиту в 2026 году. Об этом 3 октября сообщил генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.
«По планам в 2026 году первый спутник «Экспресс-РВ» должен быть запущен», — сказал руководитель на пленарном заседании конференции SATCOMRUS-2024, его слова приводит ТАСС.
«Экспресс-РВ» будет представлять собой систему из четырех спутников, которые способны работать на высокоэллиптических орбитах четырех разных плоскостей. Для выполнения целевых задач космические аппараты оснащаются высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет улавливать частоты в трех диапазонах.
В марте 2024 года компания «Решетнев» госкорпорации «Роскосмос» завершила техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера».
Всего данная программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющие услуги телекома, и еще пять — наблюдения, дополняет «Газета.Ru». Таким образом, планируется создать более 600 спутников. Первый аппарат «Скиф-Д» был выведен на орбиту 22 октября 2022 года.
В августе госкорпарация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэлектроника» изготовил лампу бегущей волны (ЛБВ) для спутника «Экспресс-РВ».
В декабре 2022 года в «Роскосмосе» сообщали, что первый аппарат «Экспресс-РВ» в рамках проекта «Сфера» намерены запустить в 2025 году, а полностью группировку развернут в 2026-м.