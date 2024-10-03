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Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником
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Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) с профессиональным праздником, который отмечается 3 октября.

«Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов отрядов мобильных особого назначения с 36-й годовщиной образования подразделений! С момента создания личный состав ОМОН неизменно доказывает верность Родине и присяге, выполняя самые сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на всей территории нашей страны», — говорится в тексте поздравления, который пресс-служба ведомства распространила вместе с кадрами работы сотрудников отрядов.

Золотов отметил, что умение действовать в команде, выносливость, безупречная подготовка и выучка сотрудников ОМОН много раз помогали успешному завершению рискованных операций, в результате которых были спасены тысячи человеческих жизней и обеспечена стабильность развития государства.

По словам главы ведомства, для многих поколений сотрудников служба в ОМОН стала школой братства, пронизанного примерами отваги и беззаветного служения Отчизне. В настоящее время бойцы и офицеры отрядов проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции и помогают приблизить победу с борьбе с неофашизмом, добавил Золотов.

Он поблагодарил весь личный состав отрядов за безупречную и честную службу, а также за самоотверженность и верность долгу. Также директор Росгвардии выразил отдельные слова признательности ветеранам подразделений, которые заложили и поддерживают их традиции и вносят вклад в воспитание молодого поколения сотрудников.

В заключение Золотов пожелал личному составу ОМОНа крепкого здоровья и неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма и новых успехов в нелегкой службе на благо Отечества.

3 октября — День ОМОНа: история, традиции, поздравления

День ОМОНа в России ежегодно отмечают 3 октября. Праздник появился в 2002 году по приказу Бориса Грызлова, который в то время занимал пост министра внутренних дел. Дата была выбрана из-за того, что 3 октября 1988 года в МВД Советского Союза появились первые отряды милиции особого назначения. Они действовали на территории Белорусской, Украинской и Казахской ССР, а также РСФСР.

Основанием для создания отрядов стало ухудшение криминогенной обстановки. После распада СССР особые отряды милиции продолжали работу только в Москве и Санкт-Петербурге, но к концу 1990-х годов подразделения ОМОНа действовали во всех крупных городах страны.

В 2011 году в ходе реформы МВД милиция была переименована в полицию, а абрревиатура ОМОН получила новую расшифровку: отряды мобильные особого назначения. В 2016 году они вошли в состав Росгвардии.

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