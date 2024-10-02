3 октября — День ОМОНа: история, традиции, поздравления

Ежегодно 3 октября в России отмечают День ОМОНа — профессиональный праздник бойцов отрядов мобильных особого назначения Росгвардии. В 2024 году он выпадает на четверг. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

День ОМОНа в 2024 году — история

Праздник в честь сотрудников ОМОНа появился в календаре в 2002 году по приказу Бориса Грызлова, который в то время занимал пост министра внутренних дел России. Дата для него была выбрана не случайно: 3 октября 1988 года в структуре МВД Советского Союза были сформированы первые отряды милиции особого назначения, сокращенно ОМОН. Они действовали на территории четырех республик: Белорусской, Украинской, Казахской и РСФСР.

Основанием для создания особых отрядов милиции стало ухудшение криминогенной обстановки в стране. Бойцов ОМОНа направляли на борьбу с вооруженными группировками, рэкетирами и другими опасными преступными элементами. В задачи этих подразделений также входило предотвращение межэтнических конфликтов.

После распада СССР особые отряды милиции продолжали работу только в Москве и Санкт-Петербурге, однако уже к концу 1990-х годов подразделения ОМОНа действовали во всех крупных городах страны. Некоторые из них даже обзавелись своими названиями: «Зубр» — в Московской области, «Коршун» — в Чите, «Скиф» в Кургане и т. д.

В 2011 году в связи с проведением реформы МВД, в рамках которой милиция была переименована в полицию, подразделения ОМОНа также получили новую расшифровку: отряды мобильные особого назначения. А в 2016 году они вошли в состав Росгвардии.

На сегодняшний день ОМОН — это подразделения, которые выполняют особо опасные задания в российских городах, а также в горячих точках на территории страны. Они отвечают за захват вооруженных преступников и террористов, освобождение заложников, могут принимать участие в обезвреживании взрывных устройств. Помимо этого, бойцы ОМОНа обеспечивают порядок во время массовых мероприятий, а также оказывают силовую поддержку постам ГИБДД и патрульно-постовым группам.

День ОМОНа в 2024 году — традиции

Для празднования Дня ОМОНа не характерны пышные торжества и веселые застолья, так как в этот день бойцы отдают дань уважения погибшим товарищам. В некоторых городах установлены мемориалы, к которым сослуживцы и члены семей погибших ежегодно приносят цветы и венки.

Также в этот день проходят торжественные награждения отличившихся на службе сотрудников ОМОНа. Им присваивают новые звания, вручают почетные грамоты и памятные подарки. С поздравлениями выступают представители руководства, главы регионов и официальные лица. Иногда в подразделениях проходят смотры, показательные выступления и парады.

День ОМОНа в 2024 году — поздравления

В День ОМОНа бойцов поздравляют не только официальные лица, но и близкие люди: члены семьи, друзья, сослуживцы. Традиционно в праздник желают крепкого здоровья, отваги, спокойной службы и карьерного роста. Вот несколько примеров:

«Поздравляю с Днем ОМОНа! Желаю всегда быть в отличной форме, достигать новых высот и с легкостью преодолевать любые трудности. Пусть удача сопутствует на каждом шагу, а дома встречают с объятиями и улыбками!»

«Поздравляю тебя с профессиональным праздником, с Днем ОМОНА! Пусть беды и неудачи обходят тебя стороной, а служба будет простой и спокойной. От всей души желаю мужества, богатырского здоровья, стойкости духа и уверенности в своих силах!»

«Сегодня мы поздравляем всех сотрудников ОМОНа с профессиональным праздником. Спасибо вам за самоотверженную службу, отвагу и верность Отечеству. Желаем вам карьерных успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья!»

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