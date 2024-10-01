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1 октября — День Сухопутных войск России: история, традиции, поздравления

День Сухопутных войск отмечают в России 1 октября
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Ежегодно 1 октября в России отмечается День Сухопутных войск — профессиональный праздник, посвященный самому многочисленному подразделению в составе Вооруженных сил РФ. В 2024 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают о его истории и традициях, а также делятся поздравлениями для военнослужащих.

День Сухопутных войск в 2024 году — история

День Сухопутных войск был учрежден по указу президента России в 2006 году вместе с другими профессиональными праздниками Вооруженных сил РФ. Дата для него выбрана не случайно — 1 октября (по старому стилю) 1550 года Иван Грозный издал указ, согласно которому в Московском и прилегающих к нему уездах следовало разместить «избранную тысячу служилых людей», которые будут охранять вверенные им территории.

В соответствии с этим документом создавались стрелецкие полки и вводилась постоянная сторожевая служба. Впоследствии Иван Грозный также упорядочил систему комплектации поместных войск и ввел правило постоянного пребывания военных на службе, в том числе в мирное время. До этого ополчение собиралось только в случае возникновения угрозы государству. Считается, что таким образом царь заложил основу для формирования регулярной Российской армии.

Однако в современном понимании регулярная армия появилась в России уже при Петре I. В 1699 году он издал указ, который устанавливал рекрутскую повинность. Это означало, что все сословия должны будут отправить на службу молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Для крестьян повинность была общинной, то есть требовалось определенное количество рекрутов от каждой общины, а для дворян — личной и поголовной. Окончательно регулярная армия сформировалась после окончания Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 год.

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Новая глава в истории Сухопутных войск началась в XIX столетии. В 1802 году Александр I издал манифест «Об учреждении министерств», которые пришли на смену коллегиям. Среди прочих ведомств было основано и Министерство военно-сухопутных сил.

Со второй половины XIX века в Российской армии начались серьезные преобразования. Технический прогресс не стоял на месте, появлялись новые типы вооружений и техники, которые необходимо было использовать на благо страны. В этот период сухопутные войска пополнились железнодорожными, воздухоплавательными и инженерными подразделениями. Появился и особый вид войск химической и биологической защиты.

После революции 1917 года Сухопутные войска составили основу Красной армии — они сыграли решающую роль в Гражданской войне. Беспрецедентные мужество и героизм солдаты проявили во времена Великой Отечественной войны. В 1946 году Сухопутные войска были официально признаны отдельным видом Вооруженных сил СССР. Возглавил их маршал Советского Союза Георгий Жуков.

На сегодняшний день Сухопутные войска — самый многочисленный и разнообразный по виду вооружений вид Вооруженных сил РФ. К нему относятся танковые, мотострелковые, разведывательные, ракетные и артиллерийские войска, а также войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), войска связи и противовоздушные войска. Все они защищают территории и национальные интересы страны на суше.

День Сухопутных войск в 2024 году — традиции

В День Сухопутных войск военнослужащие, а также ветераны, преподаватели и студенты профильных вузов принимают поздравления от командования, министра обороны и президента. В военных частях проходят торжественные построения и смотры. После официальной части для военнослужащих устраивают концерты с участием приглашенных артистов.

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В крупных городах для виновников торжества также организуют концерты, встречи ветеранов и другие акции. Самые масштабные мероприятия традиционно проходят в Москве. В праздник в стенах храма Преображения Господня, который с 2015 года признан главным храмом Сухопутных войск, служат молебен. Военнослужащие и обычные граждане приносят цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. А в подмосковном парке «Патриот» проходят показательные выступления бойцов и красочные шоу.

День Сухопутных войск в 2024 году — поздравления

В День Сухопутных войск поздравление принимают действующие военнослужащие, ветераны, отставные военные, а также студенты профильных учебных заведений. Традиционно в этот день бойцам желают силы, мужества, крепкого здоровья и безопасной службы. Вот как это можно сделать.

«Поздравляю с Днем Сухопутных войск! Пусть этот замечательный праздник пройдет в кругу верных товарищей и близких людей. Желаю тебе крепкого здоровья, выдержки, безупречной дисциплины, отваги и уверенности в своих силах!»

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«С Днем Сухопутных войск! Желаю тебе и дальше с честью выполнять долг перед Родиной, не страшиться врагов и не пасовать перед трудностями! Пусть силы не иссякают, здоровье не подводит, а дороги всегда остаются ровными и сухими».

«От всей души поздравляю тебя с Днем Сухопутных войск! Пусть по всем фронтам на тебя надвигаются успех, удача и благополучие. Желаю тебе карьерного роста, крепкого здоровья и семейного счастья!»

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня танкиста в России.

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