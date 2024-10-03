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В США поразились темпами наращивания работы ВС и ОПК России

Замгоссекретаря США Кэмпбелл: воссоздание ВС РФ поражает быстротой и решимостью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
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Американское правительство поражено тем, какими темпами наращивается работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, и одновременно встревожено данным фактом. Об этом 3 октября заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

«На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», — заявил он в интервью аналитическому Фонду Карнеги (признан в РФ иноагентом и внесен в список нежелательных организаций).

Кэмпбелл добавил, что тот уровень милитаризации России, который она демонстрирует во время военного конфликта на Украине, а также способность ОПК страны быстро восполнять потерянную военную технику и боеприпасы, вызывает настоящую тревогу у западных стран.

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Накануне, 2 октября, министр просвещения страны Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, приехавшему с визитом в индустриальный парк «Руднево» в Москве, что на предприятиях ОПК работают более 90 тыс. студентов колледжей России, которые вносят свой вклад в победу России в конфликте на Украине. Визит главы государства состоялся в рамках открытия инновационного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В июле конгрессмены США признали, что ВС РФ хорошо адаптировались к западным системам вооружения, поставляемым на Украину, о чем они сообщили в письме советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану. В нем отмечалось, что «тревожные уровни российской адаптации» подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США.

Ранее, 13 мая, первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что российский ОПК является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. По его словам, геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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