Кравцов сообщил о работе более 90 тыс. студентов колледжей на предприятиях ОПК
Более 90 тыс. студентов колледжей России работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 2 октября сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения индустриального парка «Руднево» в Москве.
В рамках открытия инновационного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) министр рассказал российскому лидеру о вкладе российских колледжей в победу России на Украине.
«Большая работа ведется. Более 90 тыс. студентов колледжей сегодня заняты на оборонно-промышленном комплексе, и готовится также необходимое оборудование для бойцов в зоне специальной военной операции», — доложил Кравцов.
Кроме того, он подчеркнул, что пришло время для специалистов в технических областях, таких как туризм и сельское хозяйство. Молодые ребята выбирают вакансии, которые нужны современной экономике. Так, в прошлом году почти 250 млн человек решили подать документы в средние профессиональные учебные заведения.
Ранее в этот день Путин выразил благодарность студентам, которые осваивают технологии БПЛА. По словам российского лидера, благодаря своей работе молодые люди помогают сохранить жизни участникам спецоперации РФ по защите Донбасса.
12 сентября сообщалось, что в России издали первый учебник по изучению БПЛА, который школьники будут использовать на уроках труда. В пособии рассказывается о классификации дронов и их электронных компонентах, а также основах ручного пилотирования.