Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

Современные беспилотные системы коренным образом меняют принципы ведения боевых действий, сегодня они могут выполнять задачи, которые под силу армейской боевой авиации. Об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин во время посещения инновационной площадки профподготовки московских колледжей «Руднево».

«Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий. <...> Они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — отметил глава государства.

Как подчеркнул Путин, скорость беспилотников, производимых российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК), достигает уже 300–500–700 км/ч. И таким образом они могут «противодействовать большим летательным аппаратам».

«И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация. <…> Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно», — заявил российский лидер.

Он также выразил благодарность студентам, что они осваивают в том числе технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые позволят сохранить жизни участникам спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее в этот день президент прибыл в индустриальный парк «Руднево» в Москве на открытие инновационного колледжа для операторов БПЛА. Вместе с главой государства на открытие площадки прибыли мэр столицы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр заявил, что в российских колледжах оборудовано порядка 8,4 тыс. современных лабораторий и мастерских. Кроме того, отремонтировано 2,5 тыс. учебных корпусов и общежитий.

До этого, 12 сентября, сообщалось, что первый учебник по изучению БПЛА, который школьники будут использовать на уроках труда, издали в России. В школьном пособии рассказывается о классификации дронов и их электронных компонентах, а также основах ручного пилотирования.

1 октября также сообщалось, что беспилотную авиационную систему (БАС) «Одуванчик» с соосной схемой расположения винтов начали выпускать серийно в России. Как рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию компании — разработчика дрона, АО «Атри», Руслан Ляпин, новинка может находиться в воздухе на одной точке до 40 минут. Кроме того, для дрона создан транспортно-пусковой комплекс «Ампель», который используется в том числе как зарядная и обогревающая при низких температурах станция.