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Лавров указал на беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень. Такое заявление в четверг, 3 октября, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений России с КНР.

«<…> В результате последовательных многолетних совместных усилий двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень», — сказал он.

Министр отметил, что в текущей геополитической ситуации партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая демонстрирует «абсолютную устойчивость» и зрелость, а также способствует комплексному развитию стран и повышению благосостояния граждан.

Лавров подчеркнул, что сотрудничество способствует укреплению кооперации в торгово-экономических и гуманитарных сферах.

По его словам, «тандем Москвы и Пекина содействует поддержанию стабильности на планете». Он отметил, что благодаря взаимоуважению, вечной дружбе и взаимной выгоде страны могут разрешать различные вопросы и преодолевать любые трудности.

«Отношения двух стран выдержали испытание международной турбулентностью»
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В статье к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР Лавров заявил о значительном вкладе России в энергетическую безопасность Китая. Кроме того, он добавил, что российская сельхозпродукция вышла на вторую позицию после энергоносителей в экспорте в КНР.

2 октября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире. Он отметил, что тесные, взаимовыгодные отношения между РФ и Китаем успешно выдержали испытание временем и в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.

За день до этого сообщалось, что Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. По словам российского лидера, Китай достиг значительных успехов в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.

25 сентября Лавров во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, стабилизирующим международные отношения. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы играют очень значительную роль во внутреннем развитии обеих стран. Ван И, в свою очередь, указал, что Россию и Китай объединяют соседство, вечная дружба и всестороннее стратегическое сотрудничество.

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