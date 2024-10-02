Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений РФ и КНР
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире. Об этом 2 октября сообщило информационное агентство «Синьхуа».
Агентство проинформировало, что председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Уверен, что обе стороны в полной мере реализуют консенсус, достигнутый на моей встрече с председателем Си Цзиньпином, еще больше укрепят российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию для новой эпохи, а также будут способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире», — сказал Путин в своем поздравительном послании.
Он также отметил, что тесные, взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем успешно выдержали испытание временем и в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.
В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать вместе с Путиным, чтобы расширять всестороннее сотрудничество, совместно содействовать высококачественному развитию и модернизации двух стран, вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире».
1 октября сообщалось, что Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. По словам российского лидера, Китай достиг значительных успехов в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.
Ранее, 25 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, стабилизирующим международные отношения. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы играют очень значительную роль во внутреннем развитии обеих стран. Ван И в свою очередь указал, что Россию и Китай объединяют соседство, вечная дружба и всестороннее стратегическое сотрудничество.