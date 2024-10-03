Синоптик назвал сроки начала золотой осени в Москве

Золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву с 7 октября, раньше времени. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в четверг, 3 октября.

«Золотая осень прогнозируется раньше, чем обычно. Начинается листопад сильный около 15 октября, а тут уже с 7–8 октября начнутся сильный листопад и интенсивное пожелтение листьев, потому что не хватает воды», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Синоптик напомнил, что сентябрь в столице выдался очень солнечным.

«В этом году очень много солнца было в сентябре. Сентябрь был самым солнечным, но при этом не было влаги. Среднее количество солнечного сияния в Москве в этом году было таким же, как в августе, и чуть ниже, чем в июле», — рассказал Вильфанд.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве будет выше нормы до середины октября.

Она добавила, что начало второй декады будет теплым, и лишь к середине месяца температура воздуха приблизится к норме, передает «Москва 24».

В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в первой половине октября температура останется теплой, хотя и не такой аномально высокой, как в сентябре, сообщает 360.ru.